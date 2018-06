Officina depredata: sparite undici moto da enduro e pezzi di ricambio per 50mila euro

CAVASO DEL TOMBA Hanno sfondato una parete dell'officina e una volta all'interno hanno rubato ben undici moto da enduro, lasciate in riparazione dai clienti, e pezzi di ricambio per un valore complessivo di circa 50mila euro. A subire la visita dei ladri è stata la "Moto box" di Cavaso del Tomba, in via Ponticello. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Pederobba a cui l'episodio è stato denunciato dal proprietario dell'attività, Daniele Vendramini.