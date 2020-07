Infelice dichiarazione della vice ministro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’associazione ATSC TRIVENETO esprime incredulità e disapprovazione per le parole pronunciate dalla vice ministro Castelli con le quali invita a cambiare lavoro ai ristoratori in crisi. Vogliamo ricordare alla vice ministro che molti nostri colleghi del settore alimentare annoverano tra i propri clienti proprio i ristoratori, e tale dichiarazione fa molto male alla tenuta del mercato di riferimento. Riteniamo le affermazioni proferite dalla vice ministro Castelli offensive verso tutto il mondo della piccola impresa, delle Partite IVA e delle Professioni, in particolare modo quando, per correggere un grossolano errore, ha aggiunto che quanto citato valeva solo come esempio, quindi, coinvolgendo di fatto tutti coloro che fanno impresa e professione. Ne prendiamo atto e rispondiamo alla vice ministro che tali affermazioni denotano scarsa conoscenza della materia e soprattutto non rappresenta il mondo di chi fa impresa. A tal proposito chiediamo formali scuse, ritrattando quanto detto.

Il presidente Dott. Lecca Cav. Uff. Stefano Stefano Lecca