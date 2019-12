Vandali assaltano il distributore del latte: i gestori lo sistemano a tempo record

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre il distributore del latte di Via Ronzinella a Mogliano Veneto è stato preso d'assalto dai vandali che hanno provocato danni per migliaia di euro nel tentativo di rubare i soldi contenuti all'interno del distributore automatico.

Un danno enorme per i gestori del distributore di latte che hanno subito segnalato l'accaduto ai carabinieri e sui social ricevendo decine di commenti di sostegno e attestati di vicinanza. Durante il fine settimana appena trascorso i gestori si sono dati moltissimo da fare e, complice anche il bel tempo di questi giorni, sono riusciti in un'impresa notevole: riaprire già oggi, lunedì 30 dicembre il distributore alla cittadinanza. Il distributore automatico Latte Nobile resterà aperto 24 ore su 24 a servizio della cittadinanza. Una bella notizia di fine anno anche se resta la rabbia per i danni ingenti provocati dai vandali ancora a piede libero.

Qui sotto le immagini del distributore sistemato e riaperto nella giornata di lunedì 30 dicembre