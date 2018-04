Sassate contro le auto in corsa, la polizia locale ferma un 19enne

CASIER Lo scorso 10 aprile era riuscito a salire a bordo di un aereo diretto ad Amburgo, superando i controlli di sicurezza e seminando il caos all'aeroporto "Canova" di Treviso. Il protagonista di questa "impresa", un richiedente asilo di 19 anni, con regolare permesso di soggiorno, torna a far parlare di sè. Lo straniero, nel pomeriggio di martedì, ha bersagliato a sassate le auto in transito lungo la Schiavonia a Preganziol e nella zona di Casier, in via Santi, all'altezza dei laghetti azzurri. L'allarme è scattato poco dopo le 17 quando alcuni automobilisti, colpiti o sfiorati dai sassi, hanno contattato la polizia locale di Preganziol e Casier. Gli agenti, subito intervenuti, hanno rintracciato e bloccato lo straniero, affidandolo poi alle cure del Suem 118: il 19enne, visibilmente agitato, è stato ricoverato presso l'ospedale Ca' Foncello. Il richiedente asilo è alloggiato a Casier presso una delle abitazioni messe a disposizione da Unindustria Treviso.