Delusione sentimentale, si toglie la vita a 27 anni

Tragedia del male di vivere nella serata di domenica a Farra di Soligo. Un operaio di 27 anni, di origini catanesi, si è tolto la vita all'interno della sua abitazione. A spingerlio al gesto estremo sarebbe stato, secondo i primi accertamenti, una delusione sentimentale acuita dallo stato di depressione di cui il giovane soffriva. A dare l'allarme sono stati i famigliari del 27enne. Gli infermieri del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Col San Martino per le indagini del caso.