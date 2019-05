La scuola media di Fonte presenta "La scuola del Fare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Quest’anno scolastico 2018/19 la Scuola Media Sante Zanon di Fonte ha ottenuto i fondi previsti dal Progetto “Piano triennale delle arti” (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017) grazie ai quali ha attivato dei laboratori pomeridiani gratuiti rivolti agli alunni e al corpo docente dell’intero Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini. Si è realizzato un vero Affresco nell’atrio della Scuola Media di Fonte, con la collaborazione di Maestri come Vico Calabrò e Susanna Brocchetto, sostenuti dalla Scuola Internazionale dell’Affresco di Feltre. Il percorso è stato completato dalla Visita alla Ditta Dolci Colori e al Museo degli Afffreschi di Verona. Il Progetto ha visto inoltre i partecipanti impegnati in Laboratori creativi con la sperimentazione di tecniche tradizionali come la lavorazione dell’argilla e la cottura Raku e innovative come la resina e i laboratori digitali “StArt”. Sono stati acquistati beni fondamentali per la realizzazione dei prodotti, come il forno per la cottura della ceramica.Tutte queste attività sono state condotte da alcuni docenti interni, esperti esterni e volontari del Comune di Fonte. Grazie all’opportunità data dal Ministero dell’Istruzione e all’intraprendenza collaborativa dei docenti si è potuto vivere un’esperienza autentica e significativa importante per una realtà scolastica situata fuori dai grandi centri urbani. Inoltre è stata valida sia dal punto di vista formativo e orientativo alle scuole superiori per gli alunni, contando che tali attività artigianali sono stati caratteristiche, identificative del nostro territorio. Per gli insegnanti ha permesso un aggiornamento continuo e interdisciplinare, ma soprattutto ha favorito i rapporti collegiali. Conclude il percorso l’appuntamento “CapoLavoro”, con inaugurazione dell’affresco, lezione digitale e mostra dei lavori, previsto per il 23 maggio 2019, alle ore 11:30 presso l’Atrio della Scuola Media di Fonte. Ospiti le autorità locali, il Sindaco e il Dirigente Scolastico.