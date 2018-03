Furto in hotel, imprenditore si vede sparire assegno da 10mila euro

ASOLO Un giovane 27enne filippino è stato denunciato dai carabinieri per furto. Tutto è nato qualche tempo fa, quando un imprenditore asolano ha denunciato la scomparsa di un assegno del valore di 10mila euro ai carabinieri. Il cittadino di Asolo si trovava a Milano e aveva segnalato all'hotel dove soggiornava, la scomparsa dalla sua camera di questa cospicua somma di denaro non in contanti ma in un normale assegno. Si è scoperto così che a sottrarre il maltolto all'imprenditore era stato un dipendente dell'albergo. il 27enne straniero è stato così denunciato.