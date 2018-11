Illumina il tuo futuro - nuova edizione!

➥NUOVO FORMAT 2018



Quando il 2018 compirà il suo «trecentosessantacinquesimo» giorno, passerà il testimone al nuovo anno giovane, allegro, carico di buoni propositi e nuovi obiettivi da raggiungere.



In realtà i buoni propositi verranno quanto prima sostituiti da «lo faccio dopo - non fa per me - forse è troppo - non ho tempo - ci devo pensare - non sono abbastanza preparati» e lasciamo alla vostra personale fantasia il continuare la lista.



Come si dice: Nulla cambia se non cambi nulla!

Per questo vogliamo invitarti a Illumina il tuo Futuro



Organizzato da SpiritualCoach Percorsi di Crescita Personale e Spirituale



COSA FAREMO?

Il punto della situazione del tuo 2018 e una domanda: «Io cosa voglio per me e per la mia vita?». Imparare a rendere preziosa la propria vita per poter impreziosire quella delle persone intorno a noi è fondamentale per essere felici.



➥Useremo lo strumento magico più potente al mondo per manifestare nella nostra vita ciò che desideriamo: la fantasia e l'immaginazione!

➥Giocheremo con i colori e con le forme, sorprendendoci: nulla è più straordinario del sorprendersi.

E infine, insieme, faremo volare i nostri sogni guardandoli col naso all'insù e il cuore pieno di gioia, fino a vederli scomparire nell'infinito. Insieme è più facile ♥



DOVE SI SVOLGE L'EVENTO:



➥Corte Franca (BS)

➥ Quinto di Treviso (TV)

➥Biella (BI)

➥Montichiari (BS)



ORARIO: dalle 20:30 alle 23:30



===>SCONTO SPECIALE 20% se confermi la tua presenza entro il 9.12.2018<===



Informazioni e prenotazioni:

➥CORTE FRANCA (BS) con Lucia Merico

Corte Franca (BS)

Prenotazione: luciamerico@spiritualcoach.it +393298222371



➥QUINTO DI TREVISO con Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista

Spazio Libero Fluire

via Garibaldi 20

Prenotazione: info@robertamarzola.it - +39 320 4103952



➥BIELLA con Alessia Salvini

Fondazione Edo ed Elvo Tempia per la lotta contro i tumori Onlus

via Malta 3

Prenotazione: tatafamilycoach@alessiasalvini.it - tel 328 4727365



➥MONTICHIARI con Alessandra Durogati

SaVita Centro Discipline Olistiche "Casa del Sole"

Via Tito Speri 49

Prenotazione: ale.duro25@gmail.com - +30 333 8412939