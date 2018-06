Tragedia alla vigilia dell'esame di maturità: insegnante tenta il suicidio

TREVISO Ha inghiottito una ingente quantità di farmaci, tentando in questo modo di togliersi la vita. Il protagonista di questo episodio, un 56enne insegnante di lettere di origini veneziane ma residente in provincia di Treviso, è stato salvato appena in tempo dagli infermieri del Suem 118: l'uomo, trasportato d'urgenza in ospedale nella serata di martedì, ora è fuori pericolo. A spingere il docente al gesto estremo, secondo i carabinieri che indagano sull'episodio, sarebbe stata una forte crisi depressiva.

L'episodio sarebbe forse rimasto riservato se non fosse che proprio oggi, mercoledì, l'insegnante avrebbe dovuto partecipare come commissario all'esame di maturità presso un istituto superiore della provincia. Per il 56enne scatterà molto probabilmente un trattamento sanitario obbligatorio.