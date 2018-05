Scoperti mentre fanno saltare in aria un bancomat, lanciano un fumogeno

LORIA E' fortunatamente fallito il colpo tentato, la scorsa notte, da una banda di malviventi che ha cercato di far saltare in aria lo sportello bancomat della filiale Volksbank di Ramon di Loria, in via Poggiana. I ladri avevano già piazzato una carica esplosiva sullo sportello ma sono stati disturbati dall'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile. L'allarme infatti, alle 3.40 circa, era regolarmente scattato. La banda, per garantirsi la fuga, ha azionato un fumogeno che ha reso invisibile la fuga dei malviventi, a bordo di una Bmw station wagon scura. Purtroppo inutili sono stati i tentativi di pattugliamento della zona da parte dei militari della stazione di Riese Pio X.