Malore fatale in piscina, muore 19enne

VITTORIO VENETO Malore fatale questo pomeriggio, verso le 15.40, a Vittorio Veneto, in via Sabotino. Emir Mavmudoski, 19enne macedone residente a Santa Lucia di Piave, stava nuotando in piscina, all'interno della struttura privata "Sporting Club 2001" nel quartiere San Giacomo, quando improvvisamente si è sentito male. La situazione è apparsa subito grave in quanto si è cercato in tutti i modi rianimare il giovane ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Il giovane parrebbe che avesse mangiato molto e si fosse appena buttato in acqua.

L'elicottero del suem118 si è alzato in tutta velocità dal Ca' Foncello di Treviso, così come si è precipitata sul posto un'ambulanza. Inutili i soccorsi e l'elicottero del 118 è tornato alla base senza poter far nulla. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un arresto cardiocircolatorio dovuto da cause naturali.