Bottigliate in testa al barista, rapinatore in fuga con l'incasso

Violentissima rapina nella serata di domenica, poco dopo le 20, all'interno del bar "Aurora" di piazza Duca D'Aosta a Mogliano Veneto. Il proprietario del locale, un cittadino cinese di 39 anni, è stato brutalmente aggredito da un avventore che lo ha colpito a bottigliate in testa. Il malvivente, dopo aver tramortito il malcapitato, ha preso il denaro presente in cassa, 1500 euro in tutto circa, e si è poi dileguato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Il 39enne è stato trasportato dal Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stato medicato per una profonda ferita lacero contusa alla testa, guaribile con una prognosi di otto giorni. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Treviso che dovranno passare al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona, a caccia di indizi utili per dare un volto e un nome al rapinatore.