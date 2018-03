Mogliano, zona industriale nel mirino dei ladri

MOGLIANO VENETO Ladri in azione la scorsa notte all'interno della ditta "Intese", azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio in via Galilei a Mogliano Veneto. Ignoti, dopo aver scassinato una finestra, si sono introdotti all'interno del capannone trafugando varia attrezzatura per un valore di diverse migliaia di euro. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Mogliano; saranno visionate le telecamere presenti nella zona industriale. A scoprire il furto è stato il proprietario dell'azienda, Mauro Boccato, 58enne di San Donà. Si ipotizza il furto su commissione.