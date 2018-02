Riproduzione iper realistica di opere d'arte: alla scoperta di "Photo know-how" di Mogliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

MOGLIANO VENETO Come Marino Cortese, Carlo Alberto Tesserin, Ettore Vio, Monsignor Meneguolo, anche l'assessore Corazzari ha visitato Photo Know - How, azienda impegnata in un progetto che prevede la trasformazione industriale del patrimonio artistico archiviato. Le moderne tecnologie diffuse consentono contatti, micro-pagamenti e spettacolari opportunità di conoscenza; diffondere il patrimonio ereditato e conservato gelosamente negli archivi potrebbe generare lavoro per giovani laureati in storia dell'arte, economie inimmaginabili da destinare a commesse ai laboratori di restauro attualmente in profonda crisi per mancanza di commesse pubbliche.

Questo progetto pilota denominato "Basilica di San Marco nel mondo", parla di giovani, di realtà aumentata e di cessione al visitatore dei contenuti archiviati sotto forma di applicazione, al modesto costo di 8 euro direttamente sullo smartphone. Il progetto, se esteso a livello nazionale in modo industriale, oltre al richiamo turistico potrebbe generare un flusso economico certificato immenso. La descrizione del progetto nei suoi particolari risulta talmente ovvia e lineare da far nascere spontanea la domanda: perchè non è applicata una soluzione del genere? Forse la sovrabbondanza di testimonianze artistiche che ci circondano dal momento della nascita ci fa sottovalutare la maestosità e la grandezza di chi ci ha preceduto. I visitatori del nostro territorio troveranno nell'iniziativa motivo di conoscenza e di apprezzamento del nostro patrimonio artistico. Con la sua visita l'Assessore ha potuto constatare l'impegno profuso e i risultati raggiunti nel concetto immagine iper-relistica, che aggiunge una componente emotiva alla mera riproduzione fotografica.

