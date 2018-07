Colpo nel negozio di palletteria, rubate borse in pelle per 3mila euro

MONASTIER Un bottino di oltre 3mila euro, consistente in 26 borse di pelle: questo quanto sono riusciti a trafugare i ladri che sono riusciti a svaligiare il negozio "Airon" di via Bailo a Monastier. Il colpo è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Ignoti, dopo aver disattivato il sistema d'allarme (inibendo i sensori), hanno scassinato la porta d'ingresso: la refurtiva presente in negozio è stata caricata a bordo di un furgone di proprietà dell'attività. Il mezzo sarà rinvenuto, alcune ore dopo, in località Conca di Codevigo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Biagio di Callalta che ora indagano sull'episodio. Si ipotizza il furto su commissione.