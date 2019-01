«Acqua contaminata, dovete consegnarmi l'oro»: anziani truffati

Finge di essere un operaio dell'acquedotto, entra nell'abitazione di due anziani coniugi, incaricato di dover controllare una fantomatica contaminazione della falda acquifera, con questa scusa si fa consegnare gioielli e monili in oro e si dilegua, ovviamente senza fare più ritorno. L'episodio, purtroppo non una novità nella Marca, è avvenuto domenica scorsa, poco dopo le 12 a Montebelluna, in via Arsa. A finire nel mirino di un truffatore di turno una coppia di pensionati, lui 85enne e lei 82enne. Marito e moglie hanno denunciato il raggiro subito solo alcuni giorni dopo: il bottino che i malviventi sono riusciti a far sparire ammonta ad oltre tremila euro. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Montebelluna a cui i due anziani, sconsolati, si sono rivolti per riottenere il maltolto.