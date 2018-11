Colpo dei ladri in canonica, spariti 900 euro da un cassetto

Ladri in azione nella serata di martedì, poco dopo le 12, a Montebelluna presso la canonica della parrochia di San Gaetano, in via Sottoportico. Ignoti si sono introdotti all'interno dell'edificio e hanno trafugato una somma di circa 900 euro da un cassetto. Sull'episodio, dopo la denuncia presentata dal parroco, don Denis Venturato, indagano i carabinieri di Montebelluna . Il furto sarebbe avvenuto tra le 19 e le 21.30 quando il sacerdote non si trovava in canonica. Non sarebbero stati trovati segni di effrazione.