Annuncia il suicidio su Instagram, denunciato per procurato allarme

Un 18enne di Motta di Livenza è stato denunciato dai carabinieri di Motta di Livenza per procurato allarme. Il giovane, nel tardo pomeriggio di venerdì, ha pubblicato sul proprio profilo di Instagram una foto dei binari ed il video di un treno in transito, intervallati da un cuore spezzato. Alcuni amici del ragazzo, preoccupati che il giovane potesse compiere gesti estremi (le immagini immortalavano chiaramente un tratto di massicciata a pochi passi dalla stazione di Motta), hanno subito lanciato l'allarme ai carabinieri di Motta di Livenza. Il traffico ferroviario, per precauzione, è stato interrotto per circa venti minuti. L'allarme è rientrato poco dopo quando il 18enne è stato finalmente ritrovato dai militari.