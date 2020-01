Nuovo singolo per gli Ekynoxx

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un video dal mood sci-fi per il nuovo singolo "Femme Spatiale"prodotto da Stefano Meneghetti già noto per aver collaborato in passato con gli EkynoxX ,ma anche coni nomi importanti ,quali Gary Numan e Franco Battiato,che in pochi giorni ha superato le 20.500 visual. Si tratta del nuovo singolo degli Ekynoxx prodotto da Giovanni La Tosa, new entry nella band, producer conosciuto nell'ambiente della dance elettronica italiana per molte produzioni radiofoniche .Il progetto nato a Treviso in 5 anni ha prodotto un album concept e molte partecipazioni importanti prima tra queste Sanremo Rock in qualità di ospiti per il genere Trend,sono noti per essere stati scoperti dal produttore dei Francesi "Rockets" Band che tra gli anni 70 ed 80 spopolò in Italia per i loro live act ad effetti spaziali e per i loro costumi da alieni . Il nuovo singolo degli EkynoxX, “Femme Spatiale” è una versione inedita, tradotta e cantata in Francese del brano“Spacer Woman” realizzato dal progetto Vicentino "Charlie" targato 1983. Seguiranno altri due singoli e L'album in primavera La Band è Composta dal Trevigiano Frank Rossano,Mauro Morry Fiorini,Giovanni La Tosa e la Front-Woman Cantante del Gruppo Alice Castagnoli.