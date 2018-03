Loris sgozzato e martoriato dal killer, un fendente per uccidere la moglie

TREVISO Loris Nicolosi, 71 anni, è stato colpito da una decina di colpi, violentissimi: quello fatale al collo ma in tutte le parti del corpo si sono rilevati fendenti, anche all'addome dove addirittura una parte delle viscere sono fuoriuscite. Anna Maria Niola, la moglie dell'uomo, 68 anni, è morta a causa di una coltellata al torace. Sul corpo poche altre ferite. Non c'è certezza che sia stata usata la stessa lama e che la mano che ha colpito sia la stessa. Non chiaro insomma se ci sia uno o più killer. Sulle braccia di entrambi, marito e moglie, segni evidenti di difesa dalle coltellate.

Questi i principali esiti dell'autopsia svolta dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto nel corso della giornata di lunedì sui corpi dei due coniugi trucidati giovedì scorso nel giardino della loro abitazione di Rolle di Cison di Valmarino. L'esame conferma quanto ipotizzato dagli investigatori: la ferocia con cui il killer ha agito, soprattutto nei confronti dell'uomo, indica che il bersaglio era lui e non si è trattato di una rapina degenerata ma di una sorta di "regolamento di conti", una vendetta o un'onta da lavare con il sangue.