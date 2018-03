Maxi operazione anti-droga: sequestrati quasi due chili di sostanze stupefacenti

RONCADE Un chilo e duecento grammi di hashish insieme a mezzo chilo di marijuana. E' questa l'incredibile quantità di droga che i carabinieri di Roncade hanno trovato e sequestrato nelle scorse ore a casa di un ragazzo di soli ventisei anni.

L'operazione portata a termine con successo dagli uomini dell'Arma, rappresenta un importantissimo colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella Marca, tenendo presente che gran parte della droga sequestrata era già pronta per essere messa in commercio nella zona di Roncade e dintorni. Per il ventiseienne residente a San Cipriano trovato in possesso del carico illegale, sono subito scattate le manette anche se il giovane ora si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Nelle prossime ore il ragazzo comparirà di fronte al giudice per l'udienza di convalida del fermo. Un'operazione cui plaude il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, che ai nostri microfoni ha voluto esprimere "un ringraziamento particolare ai carabinieri di Roncade e a tutti coloro che hanno reso possibile il sequestro di un quantitativo così ingente di sostanze stupefacenti pronte per essere messe in circolazione nel nostro territorio. L'intervento degli uomini dell'Arma" ha concluso il sindaco "è lo specchio della grande attenzione che le forze dell'ordine e le amministrazioni comunali della provincia di Treviso stanno mettendo in campo per contrastare ogni giorno di più il mercato della droga nella Marca".