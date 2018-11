Schianto contro un camion, 47enne "miracolata"

Poteva avere conseguenze tragiche un incidente avvenuto all'alba di ieri tra un'auto ed un camion. A restare ferita un'automobilista di 47 anni, P.J.B., originaria della Polonia e residente a Nervesa della Battaglia. La donna, soccorsa dal Suem 118 e trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, non ha riportato lesioni serie. Teatro dell'incidente in cui la malcapitata è rimasta coinvolta, alle 5.45, è il "solito" incrocio dell'ex osteria "Da Oro" lungo la Feltrina, a Castagnole di Paese: prima dell'installazione del semaforo, alcuni anni fa, gli incidenti erano frequentissimi, ma nonostante ciò, anche negli ultimi tempi, non sono mancati gli schianti (il penultimo, curiosamente, proprio giovedì sera). L'incidente di ieri mattina è avvenuto quando il semaforo con il giallo lampeggiante, quindi senza regolazione per le vetture in transito. A scontrarsi una Citroen C3 e un camion Scania con targa slovena. L'utilitaria, con la 47enne al volante, proveniva da via Martiri della Libertà e stava attraversando l'incrocio dirigendosi verso Paese. Proprio in quell'istante il mezzo pesante, di proprietà di una ditta della zona, stava viaggiando da Treviso in direzione di Montebelluna. Lo schianto, violentissimo, è stato inevitabile: l'abitacolo della Citroen C3 ha fortunatamente retto bene all'urto. Sul posto, oltre alle ambulanze del Suem 118, sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Treviso che hanno effettuato i rilievi di legge del caso.