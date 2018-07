Paese, finti tecnici dell'acquedotto beffano e derubano un anziano

PAESE Si fingono addetti dell'acquedotto e derubano un anziano di tutti i gioielli e del denaro che teneva in casa, una somma di circa 30mila euro. In che modo? Hanno suggerito al malcapitato di nascondere in frigo i suoi averi, sostenendo una fantomatica contaminazione della falda acquifera. La truffa, certamente rara ma non la prima messa a segno nella Marca con questa particolare tecnica, è avvenuta a Paese, in via Trieste, poco dopo le 12 di lunedì. Vittima di questi finti addetti dell'acquedotto è stato un uomo di 69 anni che dopo aver scoperto l'ammanco di soldi e preziosi ha immediatamente contattato i carabinieri di Paese per denunciare l'episodio.