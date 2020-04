Coronavirus, nasce la piattaforma per creare il proprio negozio online in 5 giorni

Arriva dal mondo dei social network un nuovo aiuto per tutti i negozianti che in questi giorni di emergenza legata al Coronavirus hanno dovuto chiudere la propria attività.

Il trevigiano Roberto Buzzatti, esperto di comunicazione e per anni social media manager del gruppo Billionaire Life di Flavio Briatore, ha creato con ImBrand Srls una piattaforma che consente ai commercianti di avere in 5 giorni il proprio negozio online perfettamente funzionante e promosso sui social media in modo professionale. I negozianti che non hanno ancora aperto un sito per promuovere la loro attività affidandosi a questo sistema possono tornare a vendere i loro prodotti pubblicizzandoli in rete e organizzando vendite a domicilio. La piattaforma si chiama SubitoEcommerce e, per ogni attività che contribuirà a far andare online, devolverà alla Regione Lombardia una quota fissa di 400 euro per aiutare gli ospedali alle prese con l'emergenza sanitaria del Coronavirus. Buzzatti specifica che «Il contributo che richiediamo per la realizzazione della piattaforma è un prezzo forfettario che include tutto senza offrire margine alla nostra società che, al contrario, impegna tutto il plafond nell'acquisto dei servizi necessari come la promozione sui social media per due mesi con sponsorizzazioni, la registrazione del dominio, l’hosting, il modulo e-commerce, i costi di sviluppo e grafica e l’assistenza telefonica e email erogata direttamente da noi, me compreso. Senza dimenticare la donazione di 400 euro».