Azienda non paga gli stipendi, rivolta degli operai: intervengono i carabinieri

PONZANO VENETO C' è voluto l'intervento dei carabinieri, martedì pomeriggio, per calmare gli animi di un gruppo di otto operai di un'azienda di via Piave a Ponzano Veneto. I dipendenti hanno inscenato una estemporanea forma di protesta, dalle 15.30 circa, nei confronti del titolare. Il malumore sarebbe dovuto al mancato pagamento dei dipendenti dell'azienda. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di qualche minuto.