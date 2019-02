Poste Italiane: San Valentino negli uffici Postali nella Marca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli innamorati e dedica a San Valentino quattro cartoline filateliche raccolte in un cofanetto personalizzato. Le speciali cartoline, colorate ed animate, seguono lo stile di quelle del 2018 permettendo così ai tanti che le hanno acquistate di dare seguito alla collezione. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare e festeggiare in modo originale la giornata di San Valentino. Il kit filatelico può essere acquistato negli uffici postali con sportello filatelico di Treviso (piazza Vittoria e piazzetta Dolfin), Castelfranco, Villorba, Montebelluna, Oderzo, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto dove, fino a sabato 16 febbraio, saranno disponibili anche gli annulli speciali.