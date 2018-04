Tragedia a Pasquetta: malore nel sonno, muore a 48 anni

POVEGLIANO La comunità di Camalò di Povegliano è scossa in queste ore da una tragica scomparsa, quella di Fabio Zanatta, 48 anni, ex muratore ed attualmente, in modo saltuario, addetto alla sicurezza. L'uomo è stato trovato di vita, nel pomeriggio di Pasquetta, lunedì 2 aprile, all'interno dell'abitazione in cui viveva con la madre, in via Povegliano. E' stata la donna, di ritorno da un pranzo con un'amica e il figlio di quest'ultima (molto amico di Fabio), a fare la triste scoperta. Il 48enne, probabilmente colpito da un malore nel sonno (si sospetta un infarto), è stato trovato riverso a terra, a pochi passi dal suo letto, privo di sensi. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.

Fabio, divorziato e padre di due figli, Giulia e Federico, di 16 e 18 anni, avrebbe dovuto firmare nella giornata di oggi, martedì, il contratto di lavoro come addetto alla sicurezza per un'azienda di Ferrara, la "Top secret": la scorsa estate, per la stessa ditta, aveva prestato servzio al camping "Isamar" di Chioggia dove sarebbe tornato anche quest'anno. In passato Fabio, un vero tuttofare, aveva lavorato anche come muratore e negli ultimi tempi, non trovando occupazione, si era impegnato in questo nuovo mestiere che saltuariamente aveva svolto anche nel corso dell'inverno e con ottimi risultati. Proprio per questo motivo la "Top Secret" aveva deciso di confermargli la fiducia.