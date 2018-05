Ennesimo furto al "New mille lire", sparito un mixer e denaro

PREGANZIOL Un mixer, con lettore cd, e circa 200 euro in contanti: questo il bottino che ignoti hanno rubato all'interno dello storico locale di lap dance "New mille lire" di via Spinelli a Preganziol. Il furto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì ed è stato scoperto solo il giorno seguente. I malviventi, secondo quanto accertato, hanno forzato una porta antipanico sul retro e dopo aver preso il bottino si sono poi dileguati a bordo di un'auto che sarebbe stata immortalata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Sull'episodio (si tratta dell'ennesimo furto subito dal "New mille lire"negli ultimi anni) indagano ora i carabinieri di Mogliano Veneto.