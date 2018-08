I dieci migliori Campeggi e Villaggi con Aquapark del 2018

TREVISO È il Camping Piani di Clodia a Lazise (VR), tra le località turistiche più famose del Lago di Garda, ad aggiudicarsi il titolo di Miglior Campeggio-Villaggio con Aquapark del 2018, il premio assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp. La vittoria del Camping Piani di Clodia testimonia il ruolo di protagonista del Veneto nell’offerta di strutture en plein air dotate di parco acquatico interno: per il secondo anno consecutivo il Veneto si porta a casa il titolo di vincitore assoluto, assegnato nel 2017 al Camping Union Lido Park & Resort di Cavallino Treporti (VE), e piazza ben sei campeggi-villaggi tra i primi dieci. Da segnalare che tra i 10 migliori Campeggi e Villaggi con Aquapark del 2018 figurano anche i rappresentanti di Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Il premio al Camping Piani di Clodia a Lazise (VR) è il risultato di un’attenta selezione che, nella prima fase, ha portato alla nomina dei 10 migliori Campeggi e Villaggi con Aquapark del 2018. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp ( https://www.koobcamp.com/ ) in collaborazione con TrustYou ( https://www.trustyou.com/ ), affermata piattaforma di feedback a livello internazionale per l’analisi delle recensioni dei turisti sui maggiori portali di settore. Ideali per le vacanze estive, in quanto capaci di offrire refrigerio e divertimento, ecco i 10 migliori Campeggi e Villaggi con Aquapark del 2018 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Camping Piani di Clodia a Lazise (VR), in Veneto – VINCITORE

Camping Spiaggia d'Oro a Lazise (VR), in Veneto

Camping Union Lido Park & Resort a Cavallino Treporti (VE), in Veneto

Camping Village Marina di Venezia a Cavallino-Treporti (VE), in Veneto

Residence Village a Cavallino-Treporti (VE), in Veneto

Villaggio Turistico Internazionale a San Michele al Tagliamento (VE), in Veneto

Camping Vidor - Family & Wellness Resort a Pozza di Fassa (TN), in Trentino-Alto Adige

Camping Village Pino Mare a Lignano Sabbiadoro (UD), in Friuli-Venezia Giulia

Camping Village Isolino a Verbania (VB), in Piemonte

Camping Village Spiaggia e Mare a Comacchio (FE), in Emilia Romagna

Il premio Aquapark 2018 arriva dopo i Certificati KoobCamp per le categorie Family, Pet Friendly, Glamping, Sport, Wellness, Art City, Camper ed Unusual Accommodations e precede Restaurant, Wi-Fi e Accessible. I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.com ( https://www.campeggi.com/ ) e sugli altri siti del network KoobCamp, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.