Il premio per il miglior packaging a livello nazionale va alla castellana Fkdesign

Una vittoria castellana quella di Fkdesign, agenzia di comunicazione, che si aggiudica il primo posto nella sezione “Packaging design prodotto non-food serie coordinata” nel concorso di portata nazionale sulla comunicazione pubblicitaria “Mediastars – Il Premio tecnico della Pubblicità” arrivato quest’anno alla sua XXIV edizione.

Oltre 509 i progetti in gara, presentati da molte delle più importanti agenzie pubblicitarie italiane tra cui la rinomata Armando Testa di MIlano e l’emblematica Lorenzo Marini Group guidata dall'omonimo art director. L’agenzia è arrivata in cima alla classifica per il packaging di Persentio, il nuovo brand di profumazioni ambientali con sede a Resana. “Siamo davvero felici ed orgogliosi di essere arrivati in cima alla classifica e di aver concorso con le migliori agenzie di comunicazione in Italia – dichiara Federico Frasson, managing director di Fkdesign – Il lavoro che abbiamo svolto per dare vita ad un packaging premium come quello di Persentio è stato complesso. Molta analisi, studio e ricerca che ci hanno orientati verso la direzione giusta. Siamo partiti da un concetto semplice: i profumi hanno la capacità di rievocare in noi ricordi e portarci in un’altra dimensione, facendoci perdere la dimensione del tempo. È questa l’idea che sta alla base: il tempo supera la sua dimensione e così l’ideazione del logo: le lancette escono dal quadrante della percezione, lasciando le emozioni libere di evocare i ricordi più intimi e profondi. Questo premio arriva al momento giusto per celebrare un duplice traguardo – continua Federico Frasson – ossia il nostro ventesimo anno di attività. In questo lavoro si affrontano molti sacrifici e difficoltà, ma se c’è passione, niente ti può fermare. La creatività è come lievito madre, va nutrito giorno per giorno e la curiosità è il suo segreto. Noi coltiviamo la curiosità come vent'anni fa, con lo stesso entusiasmo dei primi giorni». Oltre al primo premio Mediastars come “Miglior packaging non-food serie coordinata”, l’agenzia ha ricevuto dalla giuria anche una “Special star” per la direzione creativa, un premio assegnato ai Tecnici Professionisti. Non è la prima volta per l’agenzia, che anche l’anno scorso si era aggiudicata altri Premi Stella con la campagna pubblicitaria “La diversità ci nutre” di Panifici Quaggiotto. Fkdesign è un’agenzia di comunicazione di Castelfranco Veneto che si occupa da vent'anni di posizionamento e comunicazione di marca per la crescita del business, facendo leva su un team di specialisti con competenze trasversali e complementari. Pragmatismo, disciplina e creatività sono i valori su cui si basa la visione di Fkdesign. Fare di ogni brand una stella e tenere viva la sua luce giorno per giorno. La consegna ufficiale del premio avverrà l’11 giugno presso la sede di Mediastars a Milano.