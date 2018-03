Male di vivere, 74enne si uccide nella sua abitazione

QUINTO DI TREVISO Tragedia del male di vivere nel pomeriggio di martedì a Quinto di Treviso, in via Montello. Un uomo di 74 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione. L'anziano, da tempo sofferente di crisi depressive, si è tolto la vita impiccandosi ad una trave del sottotetto. A fare la triste scoperta sono stati i famigliari che hanno lanciato l'allarme ai carabinieri di Zero Branco che hanno svolto gli accertamenti del caso.