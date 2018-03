Madre nega alle figlie la carta di credito, pestata e aggredita con un coltello

RESANA Due sorelle di 20 e 17 anni, entrambe studentesse e senza nessun precedente penale alle spalle, sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto per lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso. Vittima delle giovani è stata la loro madre, una infermiera 45enne, separata. L'episodio che ha visto come protagoniste la donna e le due figlie risale ai primi giorni di febbraio ed è avvenuto all'interno dell'abitazione in cui vivono, a Resana. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori le due ragazze volevano prenotare, utilizzando la carta di credito della madre, un viaggio all'estero, a Praga. Quando le giovani hanno richiesto alle 45enne il codice per effettuare il pagamento, è scoppiato un violentissimo litigio. La donna infatti si è subito rifiutata di fornire le cifre per procedere al pagamento on line di quella vacanza tanto desiderata dalle due sorelle. Le giovani, rabbiosamente, si sono ribellate a quel "no" ed hanno aggredito fisicamente la loro madre a calci e pugni. Istanti concitati in cui la 20enne e la 17enne hanno letteralmente perso il lume della ragione.

La 45enne, terrorizzata da questa "rivolta", ha cercato di fuggire dall'abitazione ma è stata bloccata, immobilizzata, e minacciata con un coltello da cucina che le è stato puntato alla gola. Istanti di pura follia che avrebbero potuto concludersi in tragedia. Fortunatamente non è stato così. L'infermiera è fortunatamente riuscita a dileguarsi e ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto: qui la donna è stata medicata. Sette i giorni di prognosi che le sono stati refertati dai medici per le lesioni, comunque lievi, a braccia e gambe, causate dalla furiosa reazione delle sue ragazze. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri della stazione di Castelfranco che hanno provevveduto a denunciare alla Procura di Treviso e alla Procura per i minori il gravissimo episodio.