Il parroco non c'è, i ladri saccheggiano la canonica: rubati assegni e denaro

SAN BIAGIO DI CALLALTA Vari assegni in bianco, sedici in tutto, e denaro contante, 2500 euro in tutto, frutto della generosità dei fedeli. Questo quanto "i soliti ignoti" hanno trafugato all'interno dello studio del parroco di Olmi di San Biagio di Callalta, don Edy Savietto. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Il sacerdote, assente la scorsa settimana, si è reso conto dell'ammanco solo al suo ritorno in canonica. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di San Biagio di Callalta .