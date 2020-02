Colonnina del self service scassinata, colpo dei ladri al distributore

Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì alla stazione di servizio "Tamoil" di via Postumia centro, a San Biagio di Callalta. Ignoti hanno scassinato la colonnina del self service del distributore di carburante con un flessibile e sono riusciti così a prendere una somma di circa 11mila euro. L'effrazione è stata scoperta nella mattinata di lunedì e segnalata ai carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta per denunciare l'accaduto. I militari stanno svolgendo i primi accertamenti del caso. Saranno acquisite le immagini delle telecamere presenti in zona.