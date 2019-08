Da Sanremo rock come ospiti speciali, gli EkynoxX spiccano il volo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La musica degli EkynoxX decolla! Dal 5 all'11 agosto il loro video "Spacer Woman" sarà in onda con "MetroMusic" lo spazio dedicato alle band indipendenti di Telesia che appunto trasmetterà il brano nei 14 aeroporti più frequentati d’Italia, lo stesso brano sarà presente anche nella Compilation "Air Music Vol 1" (Metro Music in Aeroporto). Un modo per far conoscere alle tante persone che partono per le vacanze il loro sound. Tutto questo dopo aver vinto un Video contest indetto da TELESIA TV che si occupa di programmazione TV nei Bus ,nelle stazioni ,negli aeroporti di tutta Italia , il contest vedeva centinaia di artisti Indie da tutta Italia ,Gli EkynoxX progetto nato tra Treviso e Venezia quest'anno è stato ospite nella serata finale di Sanremo Rock ,mentre nell'edizione 2018 sempre a Sanremo Rock si qualificarono tra i primi venti su 170 band .La Band annuncia che sta lavorando ad almeno tre singoli ed un Album molto ricco di canzoni e che non includerà i singoli ma tutto con brani inediti ,previsti i Live dove possono esprimere sia il lavoro fatto nel primo album sia con i pezzi tutti nuovi.