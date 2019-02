Insegnante tenta il suicidio, salvata da un'amica

Tragedia sfiorata giovedì, poco dopo le 12, a Silea. Un'insegnante di 46 anni, residente in zona, ha tentato il suicidio all'interno della sua abitazione ingerendo un mix di farmaci e alcool. La donna è stata salvata dal provvidenziale intervento degli infermieri del Suem 118 e dei carabinieri. Ad allertare i soccorsi è stata un'amica della 46enne, preoccupata per la sua sorte. La docente è stata trasportata d'urgenza al Ca' Foncello dove si trova ricoverata. Non è fortunatamente in pericolo di vita.