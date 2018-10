Gelataio di 55 anni si toglie la vita nell'abitazione della compagna

Tragedia in serata all'interno di un'abitazione di via Galet a Solighetto a Pieve di Soligo. Il corpo di un 55enne di Roncade, F.D.L., di professione gelataio, è stato trovato senza vita dalla compagna. L'uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri di Pieve di Soligo, si sarebbe tolto la vita, impiccandosi: non ha lasciato nessun messaggio per motivare il suo tragico gesto. Inutili i soccorsi da parte degli infermieri del Suem 118.