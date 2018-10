In vacanza le coppie italiane fanno l'amore il triplo che a casa

Le feste natalizie si avvicinano, molti italiani non vedono l'ora di partire e stanno pianificando qualche giorno di vacanza. E dopo aver letto i risultati dell'ultimo sondaggio del potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost la maggior parte di loro sarà ancora più impaziente di arrivare alla data della partenza. È emerso, infatti, che il 63% degli italiani durante le vacanze fa l'amore molto di più che a casa, addirittura il triplo rispetto alla routine quotidiana.

Il team di Jetcost ha realizzato l'inchiesta come parte di uno studio più articolato sulle relazioni degli europei con i loro partner durante le brevi fughe e le vacanze più lunghe. Il sondaggio é stato fatto su 3.000 passeggeri (500 per ogni nazionalità tra inglesi, spagnoli, italiani, tedeschi, portoghesi e francesi) di età superiore ai 18 anni, con una lunga relazione e almeno un viaggio fatto da soli con il proprio partner, negli ultimi dodici mesi. Inizialmente, a tutti gli intervistati è stato chiesto quale fosse la durata media della loro vacanza quando viaggiano in coppia, da soli con il proprio compagno/a, e la media è risultata di 10 giorni. A quelli che hanno dato questa risposta, è stato poi domandato se pensavano di poter trascorrere due settimane (14 giorni) insieme in vacanza solo in due, e il 40% ha detto di sì, mentre il restante 60% si è dichiarato perplesso, convinto di finire sicuramente a discutere, una volta esauriti gli argomenti di conversazione, o per annoiarsi l'uno dell'altro. A tutti, inoltre, è stato chiesto se la relazione di coppia fosse migliorata "in generale" durante le vacanze, e quasi tre quarti degli intervistati (il 71%) ha affermato di sì. Volendo andare un po' più nel dettaglio, la domanda successiva è stata di spiegare il motivo o in che cosa il rapporto fosse andato meglio dopo una vacanza con il proprio partner e le risposte più comuni sono state:

- Abbiamo fatto l'amore molto di più in vacanza che a casa.

- Ci siamo trovati d'accordo su tutto, dal come trascorrere il nostro tempo, alla scelta dei luoghi da visitare, sul cosa fare, ecc.

- Abbiamo potuto sperimentare nuove cose e creare nuovi ricordi insieme

- Abbiamo parlato di più che a casa.

Infine, a coloro che hanno dichiarato di aver fatto di più l'amore durante le vacanze, è stato domandato anche quante volte più o meno lo fanno a casa nell'arco di dieci giorni e la media è risultata due volte; durante le vacanze, invece, la media è risultata di sei volte. Esattamente il triplo. E quando gli è stato chiesto quale secondo loro fosse il motivo, gli intervistati hanno elencato queste ragioni principali: Essendo soli, abbiamo più tempo libero per farlo (38%), in vacanza si crea tra noi un'atmosfera più rilassata e romantica (27%), durante le vacanze beviamo più alcolici che a casa, quindi ci lasciamo andare e perdiamo un po' di inibizioni (17%). Ben vengano le vacanze allora.