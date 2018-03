Male di vivere, 38enne trevigiano si uccide nella sua abitazione

SPRESIANO Male di vivere, una depressione fatale che lo ha portato ad un estremo gesto drammatico. Questo quanto avvenuto alle ore 16 di venerdì in via Piave a Spresiano quando un 38enne è stato ritrovato, dai genitori, impiccato nella propria abitazione. L'uomo da tempo era sottoposto a cure farmacologiche, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, tanto da decidere di farla finita. A nulla è poi valso l'intervento del Suem 118, il 38enne era ormai già spirato. Infine sul posto si sono recati i carabinieri per tutti i rilievi del caso.