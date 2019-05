Tragedia in un'azienda agricola, operaio 28enne si toglie la vita

Tragedia del male di vivere giovedì, in tarda mattinata, a Collalto di Susegana, presso un'azienda agricola della zona. Uno dei dipendenti, un 28enne della zona, sposato e da tempo affetto da crisi depressive, si è tolto la vita all'interno di un capanno per gli attrezzi, impiccandosi: a fare il triste ritrovamento sono stati i proprietari della ditta che hanno subito allerteto Suem 118 e carabinieri. Gli infermieri non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Il 28enne non ha lasciato biglietti o messaggi di altro tipo per spiegare il suo tragico gesto.