Aggredito e accoltellato alla gola: 18enne in prognosi riservata

TREVISO Gravissimo episodio di violenza nella notte, alle 1.50 circa, all'interno dell'area dei giardini "Giuseppe Mazzotti" di viale Cairoli a Treviso, a pochi passi dalle mura cittadine in cui è in corso di svolgimento la manifestazione musicale "Suoni di Marca". Un 18enne trevigiano, Pietro Camatta, è stato aggredito da un gruppo di ignoti (pare sempre molto giovani) e accoltellato alla gola: il giovane è stato soccorso dagli infermieri del Suem 118 e trasportato al Ca' Foncello dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il 18enne non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sull'episodio indaga ora la polizia. Fondamentale sarà la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Nella mattinata di oggi il 18enne è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. A lanciare l'allarme al 118 e alla polizia sono state due persone che hanno trovato il ragazzo a terra, privo di sensi e con il coltello ancora conficcato in gola. Pietro Camatta è riuscito a dire ai poliziotti che era stato aggredito e derubato del denaro che aveva nel portafogli. Non appena sarà possibile gli investigatori lo interrogheranno.