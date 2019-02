La famose note lounge dei Montefiori Cocktail al Dump!

Un live di caratura internazionale per un genere che non è facile ascoltare dal vivo: parliamo dei Montefiori Cocktail che domenica si esibiranno sul palco del DUMP in galleria Bailo a Treviso forti di un repertorio lounge che è arrivato fino alla popolare serie “Sex and the City”. Sono loro la ciliegina sulla torta di un weekend che vedrà il sabato riempito dei vinili house dell’Origami, uno dei più importanti eventi di musica elettronica in Veneto, e al venerdì la selezione dei trevigiani Flick to Kick.

Venerdì 8 febbraio – The Zapping Session con Flick to Kick ** Flick to Kick è il progetto musicale di Denis Favero e Filippo Vernier. Le situazioni in cui prediligono esibirsi sono legate più al concetto di “soundscapes” e di “colonna sonora” che non a quello strettamente riconducibile al ballo. La versatilità di questo progetto e dei suoi due protagonisti rende i DJ set di Flick To Kick molto apprezzati anche in ambiti legati al mondo dell’arte: hanno infatti accompagnato numerosi vernissage ed inaugurazioni di locali o negozi. Un duo unico e assolutamente eclettico che propone uno show sempre diverso a seconda della situazione in cui si trova ad agire. Dalle 21.30.

Sabato 9 febbraio – Origami Lab – Torna al Dump l’ORIGAMI Lab, il progetto musicale di GILO, un’esposizione sonora, che trae la propria linfa da una santabarbara di oltre 13000 vinili e prenderà vita nel cuore della città. Nelle serate ::ORIGAMI lab:: si ascolta una selezione delle tracce meno conosciute e più ricercate della loro libreria. Le versioni mai usate, pezzi rari dagli anni 90 fino ai giorni nostri, spaziando tra house, deep, techno e sperimentale tutto ovviamente in vinile, in un atmosfera accogliente e soffusa, che renderà l'esperienza ancora più coinvolgente. Per la prima tappa di questa serata, in consolle proprio GILO accompagnato da Marco Pech. Dalle 21.30.

Domenica 10 febbraio – Montefiori Cocktail LIVE - I Montefiori Cocktail sono il maggiore rappresentante italiano e tra i più importanti a livello internazionale della scena di musica LOUNGE dalla metà degli anni '90 ad oggi. Da più di 20 anni producono e "servono" la loro musica, sia che si tratti di brani composti da loro stessi che di cover di classici della musica da ballo a brani da intrattenimento leggero o da ascolto (dicesi anglosassonicamente: Easy Listening, Lounge, Cocktail...). Hanno inciso 9 album, jingle pubblicitari, sigle radio-televisive (sigla di “Affari tuoi”, “NDP” su LA7, 2 brani nel film “L’ultimo bacio”, 3 brani nella colonna sonora di “Sex and the City” ecc... ) e sono presenti in numerosissime compilation. Con questo loro modo di intendere la musica "lounge", hanno riportato la più frizzante, divertente e contagiosa cocktail music “made in italy” alla ribalta internazionale con concerti live in tutto il mondo (Usa, Messico, Russia, Europa, Italia….). Alle 21.