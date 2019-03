“Emma Bovary e Anna Karenina, mogli e amanti”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Stanza Spazio Eventi segna in agenda il prossimo appuntamento con il mondo della letteratura, giovedì 21 marzo alle ore 18:30. Una serata dall’eccezionale profilo culturale. Sarà Laura Lepri, direttore del Circolo dei Lettori di Milano e curatrice della rassegna La Stanza dei Libri, ad accendere i riflettori su due grandi protagoniste della letteratura: Emma Bovary ed Anna Karenina, due eroine delle nostre letture, due donne diverse, entrambe dal destino tragico, entrambe vittime dell’amore. Laura Lepri è una delle figure di riferimento, a livello nazionale, nel mondo dell’editoria e della critica letteraria, direttore de Il Circolo dei Lettori di Milano, dal marzo 2018 ospitato da Casa Manzoni. E’ editor indipendente. Ha insegnato al Master in editoria libraria dell’Università di Milano e alla Ca’ Foscari Summer School. E’ giurata in alcuni premi letterari. Ha collaborato all’annuale “Tirature” e al Domenicale del “Sole 24 Ore”. Ha scritto saggi sulla letteratura italiana del Novecento. Ha curato i seguenti volumi: “Panta-Scrittura creativa”, (Bompiani, 1997); AA.VV, “I documenti raccontano”, Milano, il Saggiatore-Fondazione Mondadori, 2001; Vittorio Bonadé Bottino, “Memorie di un borghese del Novecento”, Milano, Bompiani, 2001; Panta- Editoria (con Elisabetta Sgarbi), Milano, Bompiani, 2001; AA.VV., “Albania, questa sconosciuta”, Roma, Editori Riuniti, 2202; David Lodge, “The writing game”, Milano, Bompiani, 2002; Cristina Mondadori, “Le mie famiglie, Bompiani”, 2004; “Panta – Fedeli e infedeli” (con Mario Fortunato), Bompiani, 2009. Il suo titolo più recente “Del denaro o della gloria”. “Libri editori e vanità nella Venezia del Cinquecento”, (Mondadori, 2012) è stato tradotto in Giappone nel 2014. Entrata con contributo responsabile, è gradita la prenotazione. La Stanza Spazio Eventi, via Pescatori 23, Treviso. Per info: lastanzaspazioeventi@gmail.com tel: 349/3768420 www.temacultura.it