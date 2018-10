Ladre in profumeria, refurtiva nascosta nel passeggino del bambino

Hanno tentato di mettere a segno un furto alla profumeria "Tigotà" di Largo Totila a Treviso ma sono state subito scoperte e denunciate dalla polizia locale. L'episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio alle 14.45. A dare l'allarme ai vigili è stato il titolare del negozio che si è insospettito osservando i movimenti di due giovani clienti straniere. Si trattava di P.D. e P.R., sorelle moldave di 20 e 22 anni. Le due ragazze avevano prelevato dagli scaffali del negozio alcuni prodotti di profumeria e, dopo aver rimosso i sistemi antitaccheggio, li avevano nascosti all'interno di un passeggino. Dopo aver superato le casse e pagato alcuni oggetti di scarso valore, le straniere sono state fermate dal personale del negozio. I dipendenti si erano resi conto di quanto le due stavano compiendo; una delle straniere aveva al seguito, nel passeggino, la figlioletta di pochi mesi. La 20enne e la 22enne, senza nessun documento in tasca, sono state accompagnate dagli agenti della polizia locale di Treviso presso il comando di via Castello D'Amore e denunciate a piede libero per furto aggravato in concorso. Gli agenti, guidati dal comandante Maurizio Tondato, hanno denunciato una delle due sorelle anche per false dichiarazioni sull'identità: la straniera, per sfuggire alla denuncia, ha infatti dichiarato una data di nascita diversa da quella reale.