Due startupper trevigiani lanciano la loro scacchiera made in Italy su Kickstarter

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO L'idea iniziale di Eskac nasce grazie all'intuito del designer italiano Giovanni Borsato, il quale espone per la prima volta il progetto in un bando all'Università CEU Cardenal Herrera di Valencia vincendo il primo premio. Grazie all'incontro con il neo laureando in lingue e marketing Francesco De Leo, il progetto vede un suo possibile sviluppo su larga scala. I due decidono così di inserirlo su kickstarter. Dopo questo primo step e un primo apprezzamento da parte del pubblico, l'obiettivo è crescere sempre di più . Il nome della scacchiera deriva dalla parola spagnola "ajedrez", per poi mutare al catalano "escac", ripreso a sua volta dalla lingua persiana eö-öaq ovvero Re. La scacchiera e le pedine sono composte da pezzi di multistrato di legno naturale. Ogni singolo pezzo della scacchiera e le pedine sono state intagliate grazie all' utilizzo di macchine laser di ultima generazione, per poi essere rifinite attraverso la procedura di limatura e eliminazione del legno in eccesso. Il prodotto assume delle caratteristiche che lo differenziano dalle altre copie grazie ai segni delle bruciature del laser che ne determinano l'unicità.

"Attraverso l'ideazione di "Eskac" abbiamo permesso che venisse ricreato un primo modello componibile di scacchi 3D, non solo utile al gioco ma anche elemento di arredo in contesti di design moderno e all'avanguardia"- spiega Giovanni Borsato uno dei fondatori- "Pur essendo il nostro primo prodotto sponsorizzato su kickstarter, ci abbiamo messo tutto l'impegno per riuscire ad avere un prodotto utile ma allo stesso tempo bello." Il socio co-fondatore Francesco De Leo: "Il lavoro che c'è dietro a questa scacchiera è lunghissimo: abbiamo fatto una approfondita ricerca dei materiali e una lavorazione basata su precisione e cura per raggiungere questo tipo di qualità nel prodotto finale. Durante lo sviluppo della scacchiera abbiamo avuto qualche difficoltà, cercando di trasformare queste debolezze in potenzialità e punti di forza per la realizzazione del prodotto. I rischi sono sempre gli stessi: nella creazione, nel riscontro dei potenziali clienti o appassionati oppure che ciò che avevamo ideato potesse risultare troppo banale. Proprio per questo non vi saranno rischi per la produzione se riusciremo a raggiungere l'obiettivo di 5.000 euro per iniziare a produrre di più."