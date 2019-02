Maggioranza, opposizione e in mezzo la nostra povera Italia

Maggioranza e opposizione, chi dice bianco e chi nero, chi lotta contro l’immigrazione clandestina chi invece la protegge scambiandola come gesto di accoglienza. La destra denuncia i reati, la sinistra li difende. Non ci sono più molte cartucce in casa PD e allora che si fa? Cerchiamo di contrastare il Ministro degli interni? Si dai, e come possiamo fare per scuotere l’opinione pubblica? Qualcuno ha un’idea e salta fuori la fetta biscottata con la nutella di Matteo Salvini. Non è servito a niente se non a farci fare quattro risate e una bella ulteriore e poco utile pubblicità al cioccolato più famoso del mondo. Ma allora dove ci possiamo aggrappare? Proviamo con le divise che ingiustamente indossa? Niente un flop anche per chi pensava di trarre uno scoop sbirciando nell’armadio del buon Matteo. I porti che vanno chiusi, le navi che non devono attraccare, ecco la soluzione per farlo fuori. Ora possiamo anche denunciarlo. Chi se ne frega se ha ragione, chi se ne frega se le ONG si arricchiscono grazie al traffico di immigrati e ancora, chi se ne frega se di tutti quelli che vengono prelevati dalle coste libiche in molti non arrivano, trovando la morte nel Mediterraneo e chi se ne frega se parte di quelli che sbarcano non sono stati schedati, riconosciuti e vagano per le città spacciando droga ai nostri per guadagnare oppure vivendo di rapine e aggressioni e poi stupri per dare sfogo al loro essere animale.

A questo punto è facile chiedersi il perché. Perché nel nostro paese c’è ancora chi difende queste situazioni che hanno ridotto l’Italia ad essere il posto peggiore del pianeta? Eppure siamo tutti nati qua e siamo davvero in tanti a ricordare i tempi in cui certe cattive notizie erano rare, una volta non avevamo paura di uscire da soli di sera incamminandoci in vialetti fuori città spesso privi di illuminazione pubblica. Siamo in tanti a ricordare quando nelle afose notti d’estate si usciva a passeggiare lasciando le abitazioni aperte consapevoli che solo le zanzare avrebbero potuto entrare.

Ma come possiamo dimenticare la bellezza delle nostre tradizioni, le feste, i sapori che esse ci regalano, ogni regione, ogni città ha qualcosa di nostro da raccontare. La nostra terra. Il profumo del grano, la sapidità dell’uva durante la vendemmia, le luci del Natale, le vetrine addobbate e i nostri alberi colorati, la primavera i mercati i fiori, quanta bellezza portata via dalla sete dei soldi. Siamo arrivati a svendere l’Italia perché non abbiamo a cuore il futuro di essa e dei nostri figli. Vogliamo per forza integrare persone che non si adatteranno mai alle nostre tradizioni semplicemente perché non solo non lo vogliono ma non sono in grado di capirlo. Arrivano da una cultura completamente diversa ma quel che è peggio è che vengono nel nostro paese ad imporcela. Non facciamo finta di non vedere, sappiamo benissimo che questa invasione è solamente organizzata per guadagnare milioni di euro, sappiamo bene che dell’accoglienza non gliene frega niente a nessuno. Ma le domande che mi faccio sono sempre le solite e sono sempre senza risposta: ”posso capire chi sta guadagnando da questo traffico umano, ma chi non guadagna nulla perché sta dalla parte dell’opposizione? Cos’è che li porta a prendere le difese se non hanno nulla in cambio? Perché sono favorevoli all’ingresso di immigrati che non vengono qui per lavorare e integrarsi? Perché sono favorevoli all’abusivismo e alla clandestinità?” Ora la cosa più importante è una sola, far fuori Salvini. Quasi fosse una ragione di vita per una sinistra che sta girando attorno ad un Ministro a una velocità talmente elevata da non accorgersi che sta perdendo i pezzi per strada. Forse dovrebbero concentrarsi di più sul fatto che non hanno un vero leader in grado di guidare un’opposizione in modo intelligente e costruttivo. Io credo che la maggioranza dei cittadini abbia votato Salvini anche perché stanchi di questa invasione e finche la sinistra sarà favorevole dovrà anche essere consapevole che non sta solo contrastando il Ministro degli Interni ma sta anche offendendo la maggior parte dei cittadini che hanno capito che questa accoglienza ormai vi è sfuggita di mano. E non è razzismo ma impossibilità per un paese pulito come il nostro di accogliere clandestini. Comunque ci stiamo avvicinando alle Europee e in cuor mio spero che la Lega riesca a navigare da sola senza un contrastante e fastidioso Movimento 5 stelle mentre la sinistra di questo passo tramonterà definitivamente. Ma quest’ultimo è solo il mio pensiero visto da fuori.

Beppe Fantin