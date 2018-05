Piromane in azione nella notte: moto e cassetta della posta in fiamme

TREVISO Raid di un ignoto piromane nella notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le 3, nella zona tra vicolo Cacciatori del Sile e vicolo Fratelli Bandiera: prima ha incendiato una motocicletta che era posteggiata per strada, all'esterno di una villetta al civico 17 di vicolo Fratelli Bandiera (nei pressi della ex sede della Croce Rossa), e poi ha dato alle fiamme le cassette della posta di un condominio al civico 7 di vicolo Cacciatori del Sile. Il piromane ha qui riempito con della carta igienica le cassette e le ha poi incendiate.

A dare l'allarme è stata una residente che vive in un condominio che si affaccia sulla strada e ha chiamato i vigili del fuoco di Treviso. Nessun dubbio circa la matrice dolosa dell'episodio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti della polizia che ora indagano sull'episodio per chiarirne i contorni. Alcuni residenti sono convinti che si tratti di un giovane residente del quartiere, già in passato protagonista di episodi simili. Sempre nel corso della notte, nel cortile di una villetta, ignoti hanno lanciato un vaso di vetro che è andato in mille pezzi. Si tratta solo dell'ultimo dei frequenti lanci di oggetti o ortaggi che sempre più frequentamente finiscono nel giardino o contro le pareti esterne della villetta, bersagliata da limoni, arance, banane, uova ma anche scatolette.