Ladra manolesta strappa il rolex dal polso di un anziano e scappa

Ladra manolesta in azione a Treviso mercoledì scorso verso le 12 circa, nel centro storico di Treviso, lungo via Mura di San Teonisto. A finire nei guai un uomo di circa 80 anni, residente a Villorba. L'anziano stava tranquillamente passeggiando per strada quando, improvvisamente, è stato avvicinato da una donna, assolutamente sconosciuta, che con la scusa di chiedergli un'informazione lo ha distratto, sfilandogli dal polso il suo prezioso orologio Rolex, del valore di oltre 5mila euro. La ladra, preso il malloppo, si è dileguata rapidamente a piedi e ha fatto rapidamente perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Treviso.