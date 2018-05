Furiosa litigata, 29enne colpito da una pistolettata ad una gamba

TREVISO I carabinieri di Treviso hanno arrestato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco un 45enne di Torre del Greco (Napoli), Luigi Mennella. Secondo quanto accertato dagli investigatori l'uomo, con problemi legati alla tossicodipendenza, avrebbe esploso un colpo di pistola alla gamba di un 29enne, residente a Povegliano, durante una furibonda lite scoppiata domenica scorsa, in mattinata, all'interno di un appartamento di via Biscaro, nel centro storico di Treviso. Per ora ignote le cause dello scontro, poi degenerato nella pistolettata.

Il 45enne avrebbe nell'occasione utilizzato un'arma recuperata all'interno dell'abitazione dell'anziana donna in cui presta servizio come badante. Il 29enne si è poi recato, molte ore dopo, al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato, nel reparto di medicina. La prognosi è fissata in circa 20 giorni: la pallottola, in base a quanto stabilito dai medici, ha trapassato il polpaccio sinistro del malcapitato.