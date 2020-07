Si stava separando dalla moglie, si uccide gettandosi dal terzo piano

Era in fase di separazione dalla moglie e oggi, mercoledì 1° luglio, ha deciso di togliersi la vita. Tragedia nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11.30, in via Barbaro a Treviso. A suicidarsi un trevigiano di 59 anni: l'uomo, il cui cadavere è stato rinvenuto da un passante lungo la strada, si è gettato dal terzo piano di una palazzina in cui viveva. L'uomo lascia due figli. Sul posto, oltre al Suem 118, intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviso e i carabinieri che hanno accertato che si è trattato di un gesto estremo.

